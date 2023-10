Nach dem großen Jubiläumssingen „10 Jahre Der Norden Singt“ im Juni vor 5000 Besuchern in der Barclays Arena Hamburg, geht es für die Macher jetzt zurück zu den Wurzeln. Am Sonntag, 15. Oktober, gibt es im Saalbau der Elmshorner Waldorfschule gleich zweimal das Musikerlebnis „Elmshorn Singt“. Um 15 und um 19 Uhr. Der Saalbau in Elmshorn: Dort hatte 2012 das Gesangsprojekt mit einem Videodreh begonnen.

Das Konzept ist einfach und seit Jahren erfolgreich

Der Elmshorner Niels Schröder hat das offene Gesangsformat erfunden. Keine Voraussetzungen. Einfach vorbeikommen, mitsingen und Spaß haben. Das Konzept ist denkbar einfach und wohl auch deshalb so erfolgreich. Die Liedtexte werden zum Mitlesen an eine große Leinwand projiziert und die Masse macht’s: Ein großer Chor, getragen vom Sound der achtköpfigen Live-Band um Niels Schröder. Gesungen wird ein buntes Repertoire aus deutschen und englischen Klassikern der Rock- und Popgeschichte und aktuellen Chart-Highlights.

Niels Schröder dirigiert den großen Besucher-Chor.

Karten gibt es online unter www.elmshorn-singt.de.