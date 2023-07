Der eine entschuldigt sich, der andere sitzt nun im Gefängnis: Zwei miteinander bekannte Männer wurden am Wochenende von der Polizei in Elmshorn bei unterschiedlichen Taten aufgegriffen. Symbolfoto: Grischa Beißner up-down up-down Nach Diebstahl und Einbruch Elmshorner Polizei stoppt reuigen Dieb und verhaftet möglichen Serien-Straftäter Von Grischa Beißner | 31.07.2023, 17:30 Uhr

Als ein Taschendieb erwischt wird, gibt er die Beute zurück. Mit ihm wird ein weiterer Mann von der Polizei befragt. Der landet am Ende des Tages im Knast. Er brach am selben Abend in einen Elmshorner Drogeriemarkt ein.