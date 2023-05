Sie freuen sich, dass es die Frühstückstische für Seniorinnen und Senioren gibt: Geli Meier (l.), Gerda Jensen und Holger Weiß vom Seniorenrat. Foto: Torben Hinz, Stadt Elmshorn up-down up-down Frühstückstisch-Idee Endlich wieder Treffpunkte Senioren in der Elmshorner Innenstadt Von Ann-Kathrin Just | 08.05.2023, 17:00 Uhr

Die Idee gab es schon länger, es fehlte aber an den passenden Räumlichkeiten. Nun ist eine Lösung gefunden: gleich vier Cafés bieten in Elmshorn Plätze für Senioren an.