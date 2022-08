Nachdem der Lastwagen unter Polizeiaufsicht auf der Autobahn gedreht hatte, eskortierte ihn die Besatzung eines Streifenwagens zur Dienststelle der Autobahnpolizei. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Bei Elmshorn Lkw-Fahrer fährt falsch herum auf die A23 – Autobahn kurz gesperrt Von Florian Sprenger | 03.08.2022, 23:55 Uhr

Beim Auffahren auf die A23 hielt sich ein Lkw-Fahrer links statt rechts. Statt in Richtung Hamburg fuhr der Mann mit seinem 7,5-Tonner so in die falsche Richtung auf die Autobahn auf – und stoppte im Bereich der Ausfahrt.