Neue Hauptwache im Süden Elmshorn investiert 18 Millionen Euro in seine Feuerwachen Von Christian Brameshuber | 28.09.2022, 18:00 Uhr

In einem ersten Schritt wird die Feuerwache an der Hamburger Straße ausgebaut – und damit auch zur neuen Hauptwache in der größten Stadt des Kreises Pinneberg.