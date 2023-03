3 und 7: Die beiden Zahlen stehen für den Stadtteil Hainholz. Die Postleitzahl lautet 25337. Ein Erkennungszeichen für eine Gang oder Bande in Hainholz sollen die Ziffern aber nicht sein. Foto: Brameshuber up-down up-down Festnahmen am Jugendzentrum Elmshorn: Warum die Gewalt im Stadtteil Hainholz eskaliert ist Von Christian Brameshuber | 06.03.2023, 18:00 Uhr | Update vor 12 Min.

Polizisten werden im Jugendzentrum Stromhaus attackiert. Ein Syrer wird mit einer Eisenstange brutal niedergeknüppelt. Was ist da in Elmshorn aus den Fugen geraten? Eine Spurensuche in Hainholz.