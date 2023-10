Das ist eine gute Nachricht für Pendler und Besucher der Elmshorner Innenstadt. Noch in diesem Monat wird die Stadt Elmshorn die ehemalige Fläche des Sky-Supermarkts an der Berliner Straße als zusätzliche Parkfläche freigeben. Das teilte Tobias Gehle, Leiter des Amtes für Projektentwicklung im Rathaus, im Stadtumbauausschuss mit. „Wir müssen nur noch ein paar Stolperfallen auf dem Gelände entfernen und die Bauzäune umstellen“, sagte Gehle. Der Sky-Markt war im Zuge des Stadtumbaus abgerissen worden.

Parkraum steht kostenlos zur Verfügung

Die Stadt stellt 100 zusätzliche Stellplätze in der Innenstadt zur Verfügung. Insgesamt gibt es dann zwischen Berliner Straße und Schauenburgerstraße gut 280 Parkplätze. Sie sind weiterhin kostenlos. Das Areal befindet sich nicht im Besitz der Stadt. Der Elmshorner Investor Theodor Semmelhaack hat es gekauft und wird dort Wohnungsbau realisieren. Die Stellplätze werden also nur temporär zur Verfügung stehen. Laut Baustadtrat Lars Bredemeier möchte die Stadt gewährleisten, dass während der Arbeiten für den Stadtumbau immer zirka 300 Stellplätze im Innenstadtbereich zur Verfügung gestellt werden können. Vor allem die Kaufleute in der Innenstadt hatten darauf gedrängt, dass es auch in Zukunft ausreichend Parkraum in der City gibt.

Auch Politik für ZOB im Steindamm

Bei der Suche nach einem neuen Standort für den ZOB ist die Politik dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt. Der zentrale Verkehrsknotenpunkt für den ÖPNV soll im Steindammpark realisiert werden – und zwar auf der Fläche des jetzigen Parkhauses. Die Kosten werden auf 20 Millionen Euro beziffert. Der ZOB wird in unmittelbarer Nähe des neuen Bahnhofs entstehen, der bis 2034 gegenüber vom Buttermarkt geplant ist. Ein Trog unter den Gleisen an der Berliner Straße für Busse, Taxen und Radfahrer soll als Kommunaltrasse die entscheidende Verbindung zwischen Osten und Westen ermöglichen.

Rathausgründung für August 2024 geplant

Für den Bau des neuen Rathaus gibt es zwar noch keine Baugenehmigung. Der Erteilung steht laut Projektleiter Thomas Kröger „aber nichts mehr im Wege“. Die Gründung sei für August 2024 geplant.