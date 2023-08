Sommerabend auf dem Alten Markt Drittes Elmshorner Friday Flair: Erstmals mit Comedy-Einlage Von Grischa Beißner | 11.08.2023, 05:00 Uhr Auch beim vergangenen Friday Flair am Alten Markt hatten die Besucher Glück mit dem Wetter. Archivfoto: Stadtmarketing Elmshorn up-down up-down

Das Friday Flair sorgt für Musik und Entspannung in Elmshorns Innenstadt. Am 11. August ist es wieder so weit. Und diesmal gibt es nicht nur Live-Musik, sondern auch Comedy. Die wird aus einem alten Kühlschrank heraus präsentiert.