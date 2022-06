24 Ordner, 250 Zeichnungen, acht Ausfertigungen: Die Stadt Elmshorn hat den Bauantrag für den Neubau des Rathauses eingereicht. FOTO: Stadt Elmshiorn up-down up-down Bauantrag fürs Rathaus Elmshorn erwartet Baugenehmigung in vier Monaten Von Christian Brameshuber | 25.06.2022, 08:00 Uhr

Parallel wird in der Verwaltung mit Hochdruck am Bebauungsplan gearbeitet. 2024 sollen die Arbeiten an der Schauenburgerstraße starten.