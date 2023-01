Der Täter oder die Täter ließen Metallschrott mitgehen. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Tatort Robert-Bosch-Straße Einbrecher klauen Metallschrott von Betriebsgelände in Elmshorn Von Ann-Kathrin Just | 17.01.2023, 14:30 Uhr

Am Wochenende (14./15. Januar) ist bei einem Maschinenbauunternehmen in der Robert-Bosch-Straße in Elmshorn eingebrochen worden. Die Kripo ermittelt.