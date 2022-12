Polizei, Feuerwehr und Rathaus: Das echte Leben spiegelt sich in der Kinderstadt wider. Foto: Stadt Elmshorn up-down up-down Anmeldungen ab März möglich Elmshorn bittet zum Infotreffen für die Kinderstadt 2023 Von Christian Brameshuber | 27.12.2022, 08:00 Uhr

In den Sommerferien verwandelt sich der Hof der Bismarckschule wieder in eine „Stadt“, in der die Jungen und Mädchen das Sagen haben. Am 31. Januar gibt es das erste Infotreffen im Rathaus. Die Stadt hofft, dass sich wieder Sponsoren für das große Jugendprojekt finden.