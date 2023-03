Mischen sich jetzt auch in die Elmshorner Politik ein: Sven-David Breuß (links), Marie Lotta Lißewski und Björn Hildebrand von der lokalen FFF-Gruppe. Foto: Brameshuber up-down up-down Fridays For Future-Vertreter Elmshorn bis 2035 klimaneutral? „Wenn es so weiter geht, auf keinen Fall“ Von Christian Brameshuber | 30.03.2023, 12:00 Uhr | Update vor 55 Min.

Jetzt mischt sich Fridays For Future in die aktuelle Politik in Elmshorn ein. Die Gruppe kämpft auch ums eigene Klientel, diskutiert über Radikalisierung und die Gründung einer eigenen Partei.