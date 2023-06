Arne Tiedemann vom Amt für Kultur und Weiterbildung (von links), Jana Bestmann vom Amt für Soziales, Klaus Dittmer, Monika Stiemke, Hinrich Höft, Elke-Maria Lutz und Olha Kots (Engagierte für das Projekt „Dialog in Deutsch“) freuen sich auf den Start des Projekts. Foto: Meisberger/Stadt Elmshorn up-down up-down Ehrenamtliches Engagement Elmshorn bietet kostenlose Sprachförderung für Zugewanderte an Von Christian Brameshuber | 09.06.2023, 16:00 Uhr

Dialog in Deutsch: Elf Ehrenamtliche bieten in den Stadtbüchereien offene Gesprächsrunden für Menschen mit Migrationshintergrund an. Das Angebot ist kostenlos.