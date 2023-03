Bundesagentur für Arbeit Symbolfoto: Sebastian Kahnert up-down up-down Ausbildung beim Land Schleswig-Holstein Arbeitsagentur Elmshorn: Berufsmesse „Ausbildung beim Land Schleswig-Holstein“ Von Jette Lisa Leisner | 22.03.2023, 12:26 Uhr

Noch keinen Plan für die Zukunft oder was nach der Schule passieren soll? Die Arbeitsagentur Elmshorn veranstaltet am Mittwoch, 22. März, eine Berufsmesse genau zu dem Thema. An Messeständen kann man sich über mögliche Werdegänge informieren.