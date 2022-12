Kantor Kristian Schneider freut sich, dass die Kirche St. Nikolai mit dem kostenfreien Bach-Konzert ein konkretes Angebot in schwierigen Zeiten macht. Foto: Deborah Dillmann up-down up-down Besondere Aktion Freier Eintritt: Elmshorner Nikolaikirche lädt zum Weihnachtsoratorium Von Deborah Dillmann | 12.12.2022, 17:00 Uhr

Aufgrund der aktuell schwierigen Zeiten möchte die Kirchengemeinde mit dem kostenfreien Konzert am 17. Dezember ein Zeichen setzen. Spenden werden am Ausgang erbeten. Jeder soll geben, was möglich ist, sagt Kantor Kristian Schneider.