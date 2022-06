Deborah Schuldt und Fynn Schwartz gehören zu den besten Abiturienten ihres Jahrgangs. FOTO: Carsteh Wittmaack Abitur mit 1,4 Barmstedts Musterschüler: Das sind Deborah Schuldt und Fynn Schwartz Von Carsten Wittmaack | 20.06.2022, 17:00 Uhr

Überall laufen gerade die Entlassfeiern. So auch am Barmstedter Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium. Während Fynn Schwartz schon weiß, wie seine Zukunft aussehen soll, will Deborah Schuldt erstmal nach Frankreich.