Koordination von Einsatzkräften Dem Notfall einen Schritt voraus: Eine Nachtschicht in der Regionalleitstelle West in Elmshorn Von Kristin Finke | 16.08.2023, 17:00 Uhr | Update vor 34 Min. Sie koordinieren in dieser Nacht die Rettungskräfte: Maximilian Hinkel (v.l.), Frederik Bentzien und Nils Schöning. Foto: Kristin Finke up-down up-down

Wenn ein Notruf eingeht, darf nicht viel Zeit vergehen, bis Hilfe kommt. Welche Rettungskräfte der Feuerwehr wo eingesetzt werden, entscheiden die Disponenten in der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn. shz.de war bei einer nicht ganz so gewöhnlichen Nachtschicht dabei.