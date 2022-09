Die Einbrecher hatten die Räume der Versicherung zwischen 20 und 8.48 Uhr durchsucht. Symbolfoto: Thomas Trutschel/photothek.net up-down up-down Bargeld gestohlen Unbekannte brechen in Elmshorner Versicherung ein Von Deborah Dillmann | 09.09.2022, 16:21 Uhr

Der oder die Täter waren in der Nacht von 7. auf 8. September in die Büroräume in der Bismarckstraße eingestiegen. Die Polizei bittet um Hinweise.