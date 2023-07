Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die unbekannten Täter. Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Polizei ermittelt Einbruch in Elmshorn: Unbekannte stehlen Elektrowerkzeuge Von Grischa Beißner | 27.07.2023, 16:13 Uhr

Schon wieder gab es in Elmshorn einen Einbruch. Dieses Mal sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wilhelmstraße eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.