Rottweiler im Einsatz Einbruch in Elmshorner Gewerbegebiet: Polizeihund Murphy schnappt Täter Von Grischa Beißner | 14.08.2023, 17:24 Uhr Polizeihund Murphy erschnüffelte den dritten Einbrecher in Elmshorn. Foto: Bundespolizeiinspektion Flensburg

Neue Details zum Einbruch an der Fritz-Straßmann-Straße in Elmshorn: Ein Polizeihund war es demnach, der einen der Einbrecher geschnappt hatte. Zuvor waren die Männer per Überwachungskameras entdeckt worden.