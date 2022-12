In Elmshorn ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Kaltenweide in Elmshorn Einbrecher auf frischer Tat erwischt – und doch geflohen Von Ann-Kathrin Just | 07.12.2022, 14:28 Uhr

In der Kaltenweide in Elmshorn ist am Dienstagmorgen (6. Dezember) eingebrochen worden. Der Einbrecher konnte fliehen, einen Teil seiner Beute hat er auf der Flucht verloren.