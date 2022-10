Bernd Reimers ist Westerhorns Bürgermeister. Und in Sorge um den Straßenzustand. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Umstrittenes Bauvorhaben Ein Leerrohr der Telekom verdirbt Westerhorns Bürgermeister die Stimmung Von Carsten Wittmaack | 03.10.2022, 16:00 Uhr

Bernd Reimers ist zurzeit auf die Telekom nicht gut zu sprechen. Das Unternehmen will in seiner Gemeinde bauen. „Überflüssig“, findet das der Bürgermeister, der auf ein zweites Leerrohr in direkter Nachbarschaft verweist.