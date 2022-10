Edith Roppel empfängt Ratsuchende im Barmstedter Rathaus. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down 20 Jahre Behindertenbeauftragte Edith Roppel ist zur Stelle, wenn Barmstedter Hilfe benötigen Von Carsten Wittmaack | 17.10.2022, 16:30 Uhr

Für viele ist sie die Retterin in der Not. Edith Roppel hilft bei Fragen rund um Rente, Pflegegrade oder Schwerbehinderung. Zuletzt kamen immer mehr junge Menschen in ihre Sprechstunde. Themen waren Stress und Mobbing.