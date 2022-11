Durch diese Tür stiegen die Einbrecher ein. Eine Fachfirma hat das zerbrochene Glas bereits ersetzt. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Massenweise Zigaretten als Beute Nach Edeka-Einbruch in Hörnerkirchen: Hat die Polizei zwei Serien-Täter geschnappt? und | 30.11.2022, 16:38 Uhr Von Carsten Wittmaack Christian Uthoff | 30.11.2022, 16:38 Uhr

Mitten in der Nacht brechen drei Männer in den Supermarkt in Brande-Hörnerkirchen ein. Sie haben es auf Zigaretten abgesehen. Ihre Flucht endet auf der A23 bei Pinneberg. Der Fall hat große Ähnlichkeit mit weiteren Einbrüchen in Rellingen und Prisdorf.