Lars Karoleski ist aktuell CDU-Einzelkämpfer im Hemdinger Gemeinderat. Archivfoto: Peter Jaster up-down up-down Im Gemeinderat Drei Politiker verlassen Hemdinger CDU – nur Lars Karoleski bleibt Von Peter Jaster | 13.04.2023, 05:00 Uhr

Änderungen in den Ausschüssen sind vor der Kommunalwahl aber nicht mehr geplant. Zum Urnengang treten in Hemdingen erneut drei Parteien an: die HWG, die SPD und die CDU.