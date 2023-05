Die Direktkandidaten der HWG sind Thomas von Thun (von links), Hans-Hermann Sass, Reimer Krohn, Ralf Warns, Malte Piening, Marek Clasen und Werner Hagedorn. Foto: Carina Sanny up-down up-down Kommunalwahl 2023 Drei Parteien in Hemdingen, ein Einzelbewerber und die Bürgermeisterfrage Von Michael Bunk | 07.05.2023, 15:00 Uhr

27 Jahre stellt in Hemdingen die örtliche Wählergemeinschaft in Hans-Hermann Sass den Bürgermeister. Vor der Wahl am 14. Mai verzichtet die bislang stärkste politische Kraft auf dieses Amt. Was sind die Schwerpunkte in der Gemeinde?