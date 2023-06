Trotz Schlägen blieb der Raubversuch der drei Sportanzugträger in der Elmshorner Reichenstraße erfolglos. Das Opfer wurde leicht verletzt. Symbolfoto: dpa up-down up-down Versuchter Smartphone-Raub Drei junge Männer überfallen 26-Jährigen in Elmshorner Reichenstraße Von Grischa Beißner | 14.06.2023, 15:13 Uhr

Am helllichten Abend überfallen drei junge Männer in Sportanzügen einen 26-jährigen Bremer in der Elmshorner Reichenstraße. Sie wollen sein Smartphone. Nach Schlägen gegen das Opfer ergreifen sie die Flucht.