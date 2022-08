Die Gasübernahmestation in Klein Offenseth ist ein wichtiger Bestandteil, um die Gasversorgung in Schleswig-Holstein sicherzustellen. Sie liegt am Rande eines Dorfes im Kreis Pinneberg. FOTO: Christian Uthoff up-down up-down Klein Offenseth im Kreis Pinneberg Drehkreuz für Gasversorgung in Schleswig-Holstein wird für LNG ausgebaut Von Wolfgang Duveneck | 04.08.2022, 08:00 Uhr

Etwas abseits einer viel befahrenen Landesstraße im Kreis Pinneberg liegt versteckt an einem Feldweg die Gasübernahmestation in Klein Offenseth. Bei der Gasversorgung in Schleswig-Holstein spielt sie eine zentrale Rolle. Jetzt wird sie im Zuge des Baus eines LNG-Terminals in Brunsbüttel aufgerüstet.