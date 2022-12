Der Tatort wurde im Sommer von der Polizei in Elmshorn untersucht. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Landgericht Itzehoe Doppelmord in Elmshorn: Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Messerstecher Von Jonas Altwein | 28.12.2022, 15:55 Uhr

Im Juli 2022 wurden zwei junge Frauen in einer Elmshorner Dachgeschosswohnung durch mehrere Messerstiche getötet. Die Tat sei mit Heimtücke erfolgt, so die Anklage der Staatsanwaltschaft – also Mord.