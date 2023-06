Dirk Haensel-Schael kann nicht nur Fahrrad, er kann auch Lust darauf machen. Foto: Pierre Droste up-down up-down Neues Angebot für Radfans Dirk Haensel-Schael eröffnet offene Fahrradwerkstatt in Bilsen Von Pierre Droste | 22.06.2023, 15:00 Uhr

Bilsen tritt in die Pedale – und repariert sie auch noch. In Dirk Haensel-Schaels neuer offener Fahrradwerkstatt lernen Interessierte den Spaß am Schrauben und Hilfe zur Selbsthilfe. Anregenden Fahrradschnack gibt es dazu.