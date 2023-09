Ausgelaufener Diesel hat am Dienstagabend (12. September) für einen größeren Feuerwehreinsatz in Elmshorn gesorgt. Mindestens zehn Liter des Kraftstoffs hatten sich in einer Wohnung und dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Gärtnerstraße und Flamweg verteilt.

Handelt es sich um Diesel oder Benzin?

Der Alarm ging bei den Rettern um 19.34 Uhr ein. Betroffen war eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Patrick Gravert vor Ort mitteilte, war zunächst unklar, ob es sich bei der ausgelaufenen Flüssigkeit um Diesel oder Benzin handelt. Bei Letzterem wäre die Brandgefahr enorm gewesen, Diesel hingegen ist nur schwer entzündlich. Dennoch sorgten die Einsatzkräfte dafür, dass die Gefahr eines Feuers weiter verringert wurde, indem sie Bindemittel einsetzten. Zudem belüfteten die Feuerwehrleute das Gebäude.

Die Feuerwehr belüftete das Gebäude. Foto: Philipp Dickersbach

Zu der Frage, warum der Diesel sich großflächig in dem Gebäude verteilt hatte, gab es am Abend offiziell keine Informationen. Von der Polizei hieß es vor Ort lediglich, die Situation sei unübersichtlich. Nach Informationen von shz.de ist es wahrscheinlich, dass es sich nicht um ein Versehen oder einen Unfall handelt. Die Hintergründe waren am Abend allerdings noch völlig unklar.

Kripo-Beamte noch am Abend vor Ort

Gravert kündigte an, dass die Feuerwehr das Wohnhaus vorläufig sperren werde. Grund sei die latente Brandgefahr. Zur Ermittlung der Hintergründe sollten noch am Abend Beamte der Kriminalpolizei in der Gärtnerstraße eintreffen.

Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn war mit etwa 25 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Die Gärtnerstraße war während des Einsatzes zwischen Flamweg und Johannesstraße voll gesperrt.