Am Holstenring brachte der Sturm eine Birke zu Fall. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Orkantief und die Folgen Großes Aufräumen nach Poly: Diese Schäden hat der Sturm in Barmstedt angerichtet Von Carsten Wittmaack | 06.07.2023, 15:50 Uhr

Es hätte schlimmer kommen können. So lautet das Fazit der Einsatzkräfte in Barmstedt. Sturmtief Poly richtete weniger Schäden an, als befürchtet worden war. Aufzuräumen gab es aber dann doch einiges. shz.de fasst die Einsätze zusammen.