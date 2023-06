Haben gemeinsam die Lange Nacht der Jugend auf die Beine gestellt: Katy Baum (von links), Zaid Al-Ibadi, Bernd Schaarschmidt, Jule Behrens (alle Team Kinder- und Jugendarbeit), Jeanette Vollmar, Kerstin Thiel, Katinka Naehring-Budahn (Awo), Stadtjugendpflegerin Anja Jansen, Alexis Bielau (Awo). Foto: Mario Meisberger / Stadt Elmshorn up-down up-down 4. Lange Nacht der Jugend Diese Aktionen sind in Elmshorn für Jugendliche geplant Von Ann-Kathrin Just | 02.06.2023, 17:00 Uhr

Am Freitag, 9. Juni, steigt zum vierten Mal die „Lange Nacht der Jugend“ im Kreis Pinneberg. Die Angebote in Elmshorn richten sich dabei an Mädchen und Jungen ab 13 Jahren.