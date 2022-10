Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Zeugen gesucht Diebe klauen Buntmetall in Klein Offenseth-Sparrieshoop Von Ann-Kathrin Just | 11.10.2022, 15:43 Uhr

In der Straße „An der Post“ in Klein Offenseth-Sparrieshoop sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag (9. Oktober) eine verzinkte Metallwanne sowie Kupferrohre gestohlen worden.