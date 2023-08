Geldbörse gestohlen Taschendieb schlägt in Horst zwischen Aldi und Rossmann zu Von Grischa Beißner | 29.08.2023, 15:38 Uhr Der Diebstahl blieb bis zur Kasse unbemerkt. Symbolfoto: 54° / Felix Koenig / www.imago-images.de up-down up-down

Schlimme Überraschung für eine 59-Jährige in Horst: An der Kasse fehlt plötzlich ihre Geldbörse. Der Dieb schlug völlig unbemerkt am Horster Viereck zwischen Aldi und Rossmann zu. Nun sucht die Polizei Zeugen.