Elmshorn ist stolz auf seine Menschen

ANZEIGE// Als Mittelzentrum mit mehr als 52.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bietet Elmshorn alles, was es dafür benötigt: Von Kita bis Badepark, Schule bis Shoppingmeile, Volkshochschule bis Stadttheater, Nordakademie bis Kino, Berufsschule bis medizinische Dienstleistungen, und auch gute Jobs. Die Liste der Einrichtungen, Organisationen, Institutionen, Betriebe und Angebote lässt sich noch lange fortführen, wäre ohne ihren wichtigsten Bestandteil aber bedeutungslos: Die Menschen in Elmshorn.

„Engagiert sein ist bei uns normal“

Die Einwohner und Gäste sind es, die diese Stadt mit Leben füllen, und ebenso jeder, der mitgestaltet und sich einbringt. Ein paar Beispiele greift die neue Stadtmarken-Kampagne auf - etwa die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die Crew des ehemaligen Getreidefrachters „Klostersande“ oder die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Tierheims. Diese stehen stellvertretend für tausende ehrenamtliche Helfer in Elmshorn und die Botschaft: „Engagiert sein ist bei uns normal“.

Bildungsstarke Sportstadt Elmshorn

Andere Kampagnen-Motive spiegeln die Leitsätze „Plietsch sein ist bei uns normal“ und „Fit sein ist bei uns normal“ wider. Zu sehen sind beispielsweise Seniorinnen und Senioren am Smartphone und PC in der Volkshochschule, Kinder auf der Schulbank, ein junger Skater auf der Halfpipe im Steindammpark, Hobby Horsing-Freundinnen beim Holsteiner Verband oder Hula-Hoop-Trendsportlerinnen. Elmshorn ist eine bildungsstarke Sportstadt!

Eine Stadtmarke aus der Mitte der Gesellschaft

„Super engagiert, super plietsch, super fit – das ist bei uns in Elmshorn ganz selbstverständlich, eben supernormal“, unterstreicht der Oberbürgermeister. „Die gewählten Szenen aus dem täglichen Leben in Elmshorn verdeutlichen auch, dass wir unsere Stadtmarke nicht von oben vorgegeben haben“, erklärt er. „Stattdessen haben wir sie im Vorfeld ihrer Einführung 2017 gemeinsam mit vielen verschiedenen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren sowie einer professionellen Agentur in zahlreichen Workshops und Beteiligungsformaten herausgearbeitet.“

In der Rückschau wirkt die Supernormal-Stadtmarke sogar fast visionär – schließlich folgten in den Jahren darauf Corona-Beschränkungen, Ukraine-Krieg, Inflation und Wetterkapriolen. „Mal ehrlich: Wer von uns sehnt sich nach den vergangenen, extrem herausfordernden Jahren nicht nach einem ruhigen, beschaulichen Leben? Und wo ist das besser möglich als in einer Stadt wie Elmshorn, die vormacht, dass es auch ohne besser, weiter, schneller, sondern einfach supernormal geht? “, fragt der Oberbürgermeister.

Was ist “dein Normal”?

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind ebenso gefragt, sich in der Kampagne einzubringen und die Frage „Was ist dein Normal?“ zu beantworten. Das ist ganz einfach über die Internetseite www.supernormal.de möglich, die extra für die Kampagne eingerichtet wurde und noch viele weiterführende Informationen bereit hält. „Wir wollen auch dort zeigen, wie bunt, bodenständig, norddeutsch und supernormal das Leben in unserer Stadt ist“, sagt der Oberbürgermeister. „Das geht am besten, indem wir unsere Einwohnerinnen und Einwohner selbst zu Wort kommen lassen“, ist er überzeugt.