Zeitreise auf der Schlossinsel Grafenmord und Co.: Barocktage entführen in die Glanzzeit Barmstedts Von Pierre Droste | 30.08.2023, 13:00 Uhr Barmstedt unterm Dreispitz: Dänische Soldaten werden für Ordnung sorgen. Foto: Pierre Droste

Das Rantzauer Museum lädt auf der Schlossinsel in die große Zeit Barmstedts ein: 30 Schauspieler werden in historischen Kostümen den Alltag der Zeit um Reichsgrafschaft und Grafenmord wiederaufleben lassen. Das ist für die Barocktage in Barmstedt geplant.