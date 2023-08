Schwimmen im Rantzauer See Deshalb ist „Oben ohne“ an Barmstedts Badestelle weiter nicht erlaubt Von Christine Reimers | 08.08.2023, 06:00 Uhr Badespaß ja, oben ohne nein: Betriebsleiter Andy Fröhler schaut an der Badestelle auf die Einhaltung der Regeln. Foto: Christine Reimers up-down up-down

Die Wasserqualität ist gut, der Rantzauer See in Barmstedt ein idyllisches Plätzchen. Kein Wunder also, dass er Badegäste anlockt. Die müssen allerdings Regeln beachten. „Oben ohne“ ist und bleibt untersagt. shz.de fragt nach den Gründen.