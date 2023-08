Sommerturnier Eisstockschießen in Klein Nordende: Sieger-Team heißt Basti Eickhoff Von Peter Warncke | 22.08.2023, 10:00 Uhr Das Sieger Podest mit Nicht Ganz Dicht, Basti Eickhoff und den Eisbären Willingrade (v. l.). Foto: Peter Warncke up-down up-down

Eisstockschießen im Sommer: Das fand in Klein Nordende nun schon zum sechsten Mal statt. 32 Mannschaften traten an sechs Spieltagen gegeneinander an. Doch am Ende konnte sich ein Newcomer-Team gegen alle anderen durchsetzen.