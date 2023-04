Die Fläche im Bildvordergrund gehört zu dem Areal, auf dem der Kindergarten gebaut werden soll. Direkt dahinter liegen Sporthalle und Grundschule. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Änderungen besprochen Der Kindergarten-Neubau in Hörnerkirchen nimmt Formen an Von Carsten Wittmaack | 19.04.2023, 07:00 Uhr

Lange hat es gedauert, bis die Standortfrage des Kindergartens in Hörnerkirchen geklärt war. Nun geht es an die Detailplanungen. Der zuständige Ausschuss hat gleich ein ganzes Bündel an Änderungswünschen geschnürt.