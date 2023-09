Kern des Orga-Teams Kerstin Bieler, Olaf Seiler und Volker Wulf sind Elmshorns Stadtlauf-Macher der ersten Stunde Von Jann Roolfs | 17.09.2023, 07:00 Uhr Volker Wulf (von links), Kerstin Bieler und Olaf Seiler haben bei den ersten Stadtläufen die Zeit noch mit der Hand gestoppt.Foto: Jann Roolfs Foto: Jann Roolfs up-down up-down

Die Vorfreude steigt. Am 24. September fällt der Startschuss für den Stadtlauf in Elmshorn. Kerstin Bieler, Olaf Seiler und Volker Wulf sind seit dem Beginn im Jahr 2001 dabei. shz.de haben sie erzählt, warum ihnen das Laufevent so am Herzen liegt.