Die Stimmen sind abgegeben und ausgezählt. Das sind die Ergebnisse in den Rantzauer Gemeinden. Foto: Carsten Wittmaack/Hannelore von Engelhardt from Apen up-down up-down Kommunalwahl 2023 Das sind die Mitglieder der zehn Gemeinderäte im Amt Rantzau Von Michael Bunk | 16.05.2023, 18:17 Uhr

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Ab Anfang Juni werden in den konstituierenden Sitzungen die Bürgermeister gewählt. In Lutzhorn und Groß Offenseth-Aspern ist diese Frage offiziell noch offen, die Tendenz deutet aber auf zwei Frauen in diesem Amt hin.