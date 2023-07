Auszählung von Stimmen nach Wahlschluss. Symbolfoto: Carsten Wittmaack up-down up-down Mögliches Ende einer Gemeinde Eine Kommune ohne eigene Gemeindevertretung? Das wären die gravierenden Folgen Von Bernd Amsberg | 04.07.2023, 17:00 Uhr

In allen zehn Gemeinden des Amtsbezirks Rantzau haben sich die neuen Gemeindevertretungen konstituiert. Was aber wäre gewesen, wenn es in einer Gemeinde nicht genügend Kandidaten gegeben hätte? Katja Wohlers vom Kreis Pinneberg hat Antworten, die düstere Aussichten versprechen.