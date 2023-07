Kerstin Rubart will das Frauenthema zur Chefsache machen. Foto: Nicole Wollschlaeger up-down up-down Mehr Frauen in die Politik Das ist Kerstin Rubart – die neue Bürgermeisterin in Westerhorn Von Nicole Wollschlaeger | 19.07.2023, 07:00 Uhr

Kerstin Rubart ist die Nachfolgerin von Langzeit-Bürgermeister Bernd Reimers in Westerhorn. Eines weiß sie schon jetzt: In fünf Jahren ist für sie Schluss. Doch bis dahin will sie das Ehrenamt mit neuem Leben und neuen Themen füllen.