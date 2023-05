Wilfried Labusch zeigt seinen Fund: Diesen Meteoriten hat der Elmshorner kurz nach dem Einschlag am 25. April in seiner Einfahrt gefunden. Foto: Christian Uthoff up-down up-down Verkaufen oder Behalten Das hat Familie Labusch aus Elmshorn mit ihrem Meteoriten vor Von Tina Wollenschläger | 26.05.2023, 17:30 Uhr

In Elmshorn sind am 25. April mehrere Bruchstücke eines Meteoriten eingeschlagen. Jetzt wurde dem Finder des größten Exemplars ein sechsstelliger Betrag angeboten. shz.de hat nachgefragt, was Familie Labusch mit ihrem Brocken aus dem All vorhat.