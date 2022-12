Skyler Möller (15) und Sebastian Büchner (11) vom Pfadfinderstamm St. Georg aus Horst brachten das Friedenslicht in die Heiligen-Geist-Kirche von Barmstedt. Foto: Peter Jaster up-down up-down Mit Hilfe der Pfadfinder Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in Barmstedt eingetroffen Von Peter Jaster | 20.12.2022, 13:00 Uhr

Die an der Geburtsstätte Jesu entzündete Flamme steht in diesem Jahr mehr denn je für den Frieden. Viele Kirchenbesucher tragen das Licht in ihr eigenes Haus.