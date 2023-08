Langeln im Totalschadenrausch Der Zerstörungslauf: So war das Finale beim 12. Stockcar Langeln Von Pierre Droste | 20.08.2023, 16:00 Uhr Das gibt Punkte: Effektvolles Rammen ist beim Stockcar-Rennen in Langeln ausdrücklich erlaubt Foto: Pierre Droste up-down up-down

Was im Straßenverkehr nicht erlaubt ist, ist beim Stockcar-Rennen in Langeln Pflicht: Die 23 Bruchpiloten rammen sich in spektakulären Crashs gegenseitig von der 400 Meter langen Strecke. Nur ein Wagen überlebt. Shz.de hat sich unter die Zuschauer auf dem Rennacker gemischt.