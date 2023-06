Ein tierischer Spaß verspricht der Hagenbeck-Ausflug zu werden. Am 28. Juli geht es von Barmstedt nach Hamburg. Foto: dpa up-down up-down Spiele, Spaß und Ausflüge Das bietet Barmstedts Jugendzentrum JuKidS in den Sommerferien Von Carsten Wittmaack | 22.06.2023, 14:00 Uhr

Kunterbunt ist das Angebot: Das Barmstedter JuKidS startet im Sommer so richtig durch. Im Rahmen des Ferienprogramms geht es in den Heidepark, zu Hagenbeck und an die Kletterwand. Und das ist noch längst nicht alles.