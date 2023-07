Peter Riepen organisiert zwei Kanutouren während der Sommerferien. Symbolfoto: Staudt up-down up-down Kanufahrten und Tierparkbesuch Amt Hörnerkirchen veranstaltet wieder eine Ferienaktion für Kinder und Jugendliche Von Bernd Amsberg | 03.07.2023, 17:30 Uhr

Anmeldungen für die verschiedenen Aktionen des Amts Hörnerkirchen sind in diesem Jahr ausschließlich per E-Mail möglich. In den Ferien ist einiges im Angebot.