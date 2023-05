Vier Parteien bewerben sich in Horst um den Gemeinderat. Sie haben sehr unterschiedliche Ideen und Ziele. Foto: Mohrdieck up-down up-down Kommunalwahl 2023 Der Horster Bürgermeister steht schon fest, das Ergebnis noch nicht Von Hermann Mohrdieck | 01.05.2023, 17:00 Uhr

In Horst gibt es vier Fraktionen, aber nur einen Bürgermeisterkandidaten. Jörn Plöger von der CDU dürfte also weiter im Amt bleiben. Doch in ihren Zielen und Ideen unterscheiden sich die Parteien stark.